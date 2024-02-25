الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك السابق كشمير لـ26 فبراير

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن كشمير في حلوان  لجلسة 26 فبراير لحضور المتهم.

كشف أمر الإحالة  عن أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي، 19 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر آلة حادة لسرقة المجني عليه نجل لاعب الزمالك السابق، فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره.

المتهم أحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، في قتل المجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر كشمير والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر كشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله آلة حادة- محل الاتهام-.

لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن كشمير محاكمة محكمة جنايات القاهرة أمر الإحالة قسم شرطة حلوان

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