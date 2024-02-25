قائمة المستبعدين من الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي

استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك الثلاثي أحمد فتوح ومحمد عاطف وعبد الرحمن نفاد من قائمة الأبيض لخوض مباراة أبو سليم الليبي في السادسة من مساء اليوم، باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية،استعداداً لخوض مباراة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد .

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء.

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين داخل فندق الإقامة بالجزائر، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وحرص جوميز على التأكيد على كل لاعب بشأن الأدوار الفنية داخل الملعب، وشرح خطة اللقاء قبل التوجه إلى ملعب المباراة بعد قليل.

وعقد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق اجتماعاً مع الجهاز المعاون بالكامل قبل المحاضرة الفنية، لوضع اللمسات الأخيرة لخطة الفريق في اللقاء المهم