عاجل| هل يلحق زيزو بنهائي كأس مصر أمام الأهلي؟ طبيب الزمالك يجيب

بعث محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، برسالة طمأنة لجماهير القلعة البيضاء على أحمد سيد زيزو نجم الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة أبو سليم.

وتعرض زيزو للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات تليفزيونية "حدث التحام قوي على كاحل زيزو، وقرار تغيير اللاعب هو قرار احترازي بموافقة المدير الفني، مضيفًا: "عملنا مباشرةً على تقليل الورم والألم ولا يوجد كسر في العظام".

وتابع "التشخيص المبدئي للإصابة هو التواء في الكاحل من الدرجة الأولى".

وواصل حديثه " زيزو بحالة جيدة الآن والحالة مطمئنة والوضع مستقر وسنواصل الفحوصات للتأكد وموعد عودته سيتحدد بعد إنهاء كل الفحوصات".

وأردف "زيزو سيلحق بمباراة نهائي كأس مصر".

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