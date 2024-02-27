تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الداخلية بدورى نايل وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الداخلية فى دورى نايل وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل جماهير نادى الزمالك، الباحثة عن عودة الفارس الابيض للانصارات المحلية بعد التعادل الاخير أمام الاسماعيلى فى الدورى.

وجمع الزمالك 12 نقطة من تسع مباريات خاضها في دوري نايل وفقد 15 نقطة وهو رقم كبير يهدد حظوظ الفارس الأبيض في المنافسة على بطولة الدوري لذلك يسعى للفوز وإيقاف نزيف النقاط بعد الهزيمة أمام المصري والتعادل مع الإسماعيلي.

مباراة الداخلية ستكون الثانية للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك في دوري نايل وقاد جوزيه جوميز الفريق في مباراتين الأولى في الدوري أمام الإسماعيلي وانتهت بالتعادل بدون أهداف والثانية أمام أبوسليم الليبي في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية وانتهت بفوز الزمالك 2-1 ويسعى جوميز لتحقيق فوزه الأول في دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك والداخلية فى دورى نايل والقنوات الناقلة

يلتقى الزمالك مع الداخلية فى السابعة من مساء الخميس القادم، على ستاد القاهرة فى مباراة الجولة الرابعة عشر من دورى نايل، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء، عبر قناو أون تايم سبورتس اتش دى 1، ويسبق المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

موقف زيزو من المشاركة فى مباراة الداخلية

انتظم أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق فى تدريبات الزمالك بصورة طبيعية بعد الاصابة التى تعرض لها فى مباراة أبو سليم الليبى فى الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بعدما أثبتت الاشعة التى خضع لها اللاعب اصابته بالتواء خفيف فى الكاحل، لا يعيق مشاركته فى التدريبات، وباتت مشاركته فى مباراة الداخلية فى يد الجهاز الفنى.

التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الداخلية

من المتوقع أن يقوم جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الذي خاض مباراة أبوسليم الليبي لاراحة بعض اللاعبين ومنح الفرصة للاعبين أخرين خاصة أن الفريق تنظره مباراة مرتقبة أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي يوم 8 مارس المقبل والتشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الداخلية يتكون من..

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: سيد عبدالله نيمار – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: عبد الله السعيد – نبيل عماد دونجا – يوسف أوباما

خط الهجوم: شيكابالا – مصطفي شلبي – ناصر منسي.