تشكيل المصري لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل لكرة القدم

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري تشكيل فريقه للقاء فريق المقاولون العرب في اللقاء المقرر إقامته في السابعة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري نايل.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، احمد ايمن منصور، حسين السيد.

خط الوسط: معتز بن منير، محمود حماده، سمير فكري، ميدو جابر، عمرو سعداوي

خط الهجوم: محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

عصام ثروت، عمرو موسى، محمد طارق، أحمد عيد، يوسف الجوهري، عمرو سعداوي، غيلاس جناوي، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، حسين فيصل،

ويغيب عن اللقاء كل من: ايزي ايمكا، محمد دبش، عبد الرحيم دغموم، محمد شحاته، حسن علي للاصابة.

ويدير اللقاء كل من أحمد جمال حكما للساحة ومعه كل من محمد فاروق وأحمد شعبان كمساعدين بالاضافة إلى محمد يوسف حكما رابعا فيما يتولى محمود بسيوني مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله سمير جمال.

يذكر أن فريق المصري ياتي بالمركز الخامس بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 20 نقطة بينما يأتي فريق المقاولون في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.