الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إنشاءات ستاد المصري تصل لـ60% من التنفيذ

ستاد المصري الجديد
ستاد المصري الجديد

أكد المهندس محمد كساب والمهندس محمد القاضي مديري الشركة المنفذة لمشروع استاد النادي المصري البورسعيدي أن حجم الأعمال التي تم تنفيذها حتى الان بمشروع الاستاد وصلت الى اكثر من 60٪ من حجم الاعمال الانشائية المخطط لها وذلك بمتابعة يومية من المهندس محمد الغزاوي رئيس قطاع بورسعيد.

وأوضح مديري المشروع أن العمل جار  للانتهاء من المدرجات، والتي ظهرت بمراحل متقدمة بموقع العمل بمحيط المساحة المخصصة للمستطيل الأخضر.

وتابع مديري المشروع، أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر ووضع الأساسات في وقت قياسي وسط إشادة المسئولين بالتزام الشركة بمعدلات تنفيذ المشروع والخطة الزمنية المحددة لتاريخ التسليم.

وقال مديري المشروع، إنه يتم حاليا تقسم الأعمال الانشائية إلى ثلاث مراحل تنفيذية و الخاصة بأعمال الكهرباء، وصب الخرسانة الخاصة بالأدوار للعمل على سرعة تنفيذ الاستاد، قبل الموعد المحدد لتسليم المشروع .

مشيرا أن سعة الاستاد ستكون 20 ألف متفرج قابلة للزيادة، وهو يشبه الى حد كبير استاد المملكة أرينا قلعة فريق الهلال السعودي وتجرى أعمال انشاء استاد المصري الجديد بمواصفات عالمية ليكون مضاهيا لأحدث الاستادات، من حيث المواصفات وعوامل الأمان التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأنه سيتم الانتهاء من أعمال انشاء المدرجات خلال 4 أشهر من الآن والتي تضم المقصورة الرئيسية 4 مدرجات بها غرف فندقية استثمارية وقاعات VIP، بالإضافة إلى كبائن المعلقين وقاعات للمؤتمرات الصحفية مجهزة بأحدث الأجهزة وكذلك مدرج الدرجة الثانية والذي يضم 3 طوابق بالإضافة إلى تواجد فندق للاعبين وكذلك مدرجات خلف المرمى والتي تتكون من طابقين بارتفاعات عالية.

واختتم مديرا المشروع بأنه خلال الأيام القليلة القادمة سنبدا بتأسيس المسطح الأخضر وعمل الخزانات والأسوار الخارجية الخاصة بالاستاد.
 

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