نائب رئيس النادى المصرى: لسنا في خصومة مع الأهلي وعلاقتنا طيبة بكل الأندية

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري أن ناديه ليس في خصومة مع الأهلي وعلاقتنا طيبه للغاية، ولابد أن تسود لغة الرياضة في كافة الملاعب المصرية بين الجماهير.

وقال " نائب المصري ": كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي علاقته بجميع مجالس الإدارات ممتازة وعلى رأسها مجلس إدارة القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن اول تعامل قد يكون حدث مع مجلس إدارة النادي الاهلي خلال الميركاتو الشتوي بانتقال صلاح محسن إلى صفوف النادي المصري.

على جانب آخر، يستعيد فريق المصرى خدمات الثنائي ميدو جابر وصلاح محسن أمام فريق المقاولون بالجولة الرابعة عشر، الاثنين القادم، بستاد الجيش ببرج العرب عقب انتهاء عقوبة الإيقاف التي أدت إلى غياب اللاعبين عن مواجهه أمس، أمام بلدية المحلة والتي حسمها الفريق البورسعيدي بثلاثية نظيفة بدوري نايل.

كان ميدو جابر قد غاب عن اللقاء بسبب تراكم الإنذارات، بينما تعرض صلاح محسن للطرد خلال مباراة الجونة بالجولة الثانية عشر من دوري نايل.

يذكر أن فريق المصري يأتي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 20 نقطة.