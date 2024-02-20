الشامي يقود الهجوم.. تشكيل المصري أمام بلدية المحلة في الدوري

أعلن علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه لمباراة بلدية المحلة التي تقام بستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري نايل.

وجاء تشكيل المصري على النخو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور ، حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة، معتز زدام، ليستويل امانكونا، سمير فكري، عمرو سعداوي

خط الهجوم: محمد الشامي

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من:

عصام ثروت، عمرو موسى، محمد طارق، أحمد عيد، أمادو با، يوسف الجوهري، حسين فيصل، غيلاس جناوي، فخر الدين بن يوسف.

عبدالرؤوف يحفز لاعبي البلدية

على جانب آخر، يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز الثاني عشر بر صيد 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق بلدية المحلة 3 انتصارات وتعادل 4 مرات وخسر 4 مباريات وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 18 هدفًا وجمع أربع نقاط من آخر 3 مباريات بالفوز على مودرن فيوتشر والتعادل مع بيراميدز والهزيمة أمام البنك الأهلي ويسعى لتحقيق فوزه الثاني على التوالي والوصول للنقطة 16.

ويفتقد بلدية المحلة جهود عبد الرحمن سمانة بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام مودرن فيوتشر وعقد أحمد عبد الرؤوف جلسة مع لاعبيه شرح خلالها أسلوب لعب المصري ونقاط القوة والضعف في صفوفه وطالبهم ببذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة إيجابية.

يدير المباراة محمد عباس قابيل ويساعده عمر فتحي وسيد نافع ومعهم أحمد جمال حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.