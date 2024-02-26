الإثنين 26 فبراير 2024
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رياضة

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي القادمة والقنوات الناقلة وموقف "صلاح" من المشاركة

ليفربول
ليفربول

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي القادمة، يبحث عنها الكثير من جمهور الكرة، بعد فوزه على تشيلسي في كأس كاراباو، ويستعد فريق ليفربول لاستضافة ساوثهامبتون في المباراة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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موعد مباراة ليفربول الإنجليزي القادمة

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي القادمة والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير الجاري، أمام ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من ملعب أنفيلد، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى ليفربول لتحقيق التقدم في البطولة بعد تأهله بفوز مثير على نورويتش سيتي بنتيجة 5-2 في دور الـ32 كما يرغب الكثيرون في معرفة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون، المقررة يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2024 وستكون المباراة متاحة على قنوات beIN Sports الرياضية، والتي تعتبر الناقل الحصري لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2024.

القناة الناقلة للمباراة

ويمكن متابعة المباراة عبر قناة “بين سبورت 1”، من خلال ضبط القمر الصناعي على نايل سات، مع ضبط التردد على 11013، وتحديد معدل الاستقطاب أفقي (H)، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ ⅔.

موقف “صلاح” من المشاركة في المباراة

لم يشارك النجم محمد صلاح في مواجهة فريقه ليفربول أمام تشيلسي في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو" أمس الأحد، ورغم غياب صلاح، إلا أن ليفربول استطاع التتويج باللقب بعد تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 على تشيلسي في المباراة التي أُقيمت على ملعب ويمبلي.

وتجنب المدرب يورجن كلوب المجازفة بإشراك صلاح ضمن تشكيلة ليفربول في المواجهة أمام تشيلسي يوم أمس، بسبب عدم جاهزيته الكاملة، حيث تعرض صلاح لتجدد في إصابته في العضلة الخلفية، التي أصيب بها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023، مما أدى إلى غيابه عن اللقاء الأخير.

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وبالنسبة لعودته إلى المشاركة مع ليفربول، يشير موقع "ليفربول إيكو" البريطاني، إلى أنه من المتوقع أن يعود صلاح في المباراة القادمة للريدز أمام ساوثهامبتون.

وبذلك يكون فوز محمد صلاح مع ليفربول بلقب كأس الرابطة الإنجليزية الـ11 على الصعيدين الفردي والجماعي في مسيرته الرياضية، يعد هذا اللقب الثامن الذي يحصل عليه رفقة فريق ليفربول، إذ سبق وأحرز مع الفريق العديد من البطولات، بما في ذلك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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