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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

فان دايك بعد الفوز بكأس الرابطة: فخور بفريق ليفربول

فان دايك
فان دايك

عبّر فيرجيل فان دايك، مدافع وقائد ليفربول عن سعادته بالتتويج مع فريقه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بالفوز على تشيلسي بهدف في المباراة النهائية، اليوم الأحد.

وقال دايك في تصريح لقناة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء "إنها أمسية رائعة ومذهلة، لقد أنجزنا المهمة، وأنا فخور بهذا الفريق".

أشاد المدافع الهولندي بزميله كاومين كيليهير قائلاً:"إنه حارس مرمى من الطراز العالمي ولاعب مميز للغاية، لقد أثبت نفسه مجددا الليلة، وهو ما نحتاجه في ليفربول".

ووجه قائد ليفربول رسالة لزملائه الواعدين، مضيفًا "يجب على كل لاعب شاب يستغل كل فرصة يحصل عليها للانطلاق للأمام، وأثق أنهم سيفعلون ذلك، ويجب أن يواصلوا العمل بجدية ليكونوا في قوام الفريق الأول، لأنها خطوة ستفيدهم كثيرا".

وبسؤاله عن الموسم الأخير للمدرب يورجن كلوب مع ليفربول، أجاب فيرجيل فان دايك "لن أتحدث عن هذا الأمر في الوقت الحالي، بل نتطلع للفوز بألقاب أخرى".

وختم تصريحاته "الحديث عن تأثرنا برحيل كلوب لا يؤثر داخليا على الفريق، بل إنه كلام يتردد في الخارج فقط".

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