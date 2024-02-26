الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بهدف الزدام.. المصري يصعد لوصافة دوري نايل على حساب المقاولون العرب

المصري والمقاولون
المصري والمقاولون العرب

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا هاما على حساب نظيره المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

سجل هدف المباراة الوحيد والنسر البورسعيدي، المحترف التونسي معتز الزدام، في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة.

وعقب هدف النسر البورسعيدي، كثف لاعبو ذئاب الجبل من هجومهم على مرمى المصري من أجل إدراك التعادل، لكن دون أي جدوى.

وبهذه النتيجة رفع المصري رصيده لـ23 نقطة، وضعته في المركز الثاني خلف المتصدر إنبي برصيد 26 نقطة، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 8 نقاط في المركز السداس عشر، ويظل في منطقة الخطر.

ولايزال يمتلك المصري البورسعيدي مباراتين مؤجلتين أمام مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، من الجولتين الثامنة والعاشرة.

ومن المقرر إقامة المباراتين خلال شهر أبريل المقبل في سهرة رمضانية كروية، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة في وقت سابق.

وكان المصري بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، وباهر المحمدي، وأحمد أيمن منصور، وحسين السيد.

خط الوسط: عمرو السعداوي، ومعتز بن منير، ومحمود حمادة.

خط الهجوم: ميدو جابر، وسمير فكري، ومحمد الشامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عصام ثروت، وعمرو موسى، وفخر الدين بن يوسف، وأحمد عيد، وصلاح محسن، ويوسف الجوهري، ومحمد طارق، وغيلاس جناوي، وحسين فيصل.

 

أما تشكيل المقاولون العرب كان التالي..

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد علاء - لؤي وائل- أحمد عبد العزيز - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد الشيمي - محمد مجلي - عبد الرحمن خالد.

خط الهجوم: مامادو نياس - فراس عايفيه - محمد سالم.

المصرى البورسعيدى التونسي معتز الزدام دوري نايل المقاولون العرب وصافة دوري نايل

مواد متعلقة

تشكيل المصرى لمواجهة المقاولون العرب فى دورى نايل لكرة القدم

دوري نايل.. صحوة المصري تصطدم برغبة المقاولون في العودة للانتصارات

المحلة يجهز المقاولون العرب خلال فترة التوقف استعدادًا للدورى

المقاولون العرب ينهى إجراءات ضم الصفقات الجديدة

الأكثر قراءة

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائى لوحدات "فالى تاورز" بحدائق أكتوبر

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟