بهدف الزدام.. المصري يصعد لوصافة دوري نايل على حساب المقاولون العرب

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا هاما على حساب نظيره المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

سجل هدف المباراة الوحيد والنسر البورسعيدي، المحترف التونسي معتز الزدام، في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة.

وعقب هدف النسر البورسعيدي، كثف لاعبو ذئاب الجبل من هجومهم على مرمى المصري من أجل إدراك التعادل، لكن دون أي جدوى.

وبهذه النتيجة رفع المصري رصيده لـ23 نقطة، وضعته في المركز الثاني خلف المتصدر إنبي برصيد 26 نقطة، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 8 نقاط في المركز السداس عشر، ويظل في منطقة الخطر.

ولايزال يمتلك المصري البورسعيدي مباراتين مؤجلتين أمام مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، من الجولتين الثامنة والعاشرة.

ومن المقرر إقامة المباراتين خلال شهر أبريل المقبل في سهرة رمضانية كروية، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة في وقت سابق.

وكان المصري بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، وباهر المحمدي، وأحمد أيمن منصور، وحسين السيد.

خط الوسط: عمرو السعداوي، ومعتز بن منير، ومحمود حمادة.

خط الهجوم: ميدو جابر، وسمير فكري، ومحمد الشامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عصام ثروت، وعمرو موسى، وفخر الدين بن يوسف، وأحمد عيد، وصلاح محسن، ويوسف الجوهري، ومحمد طارق، وغيلاس جناوي، وحسين فيصل.

أما تشكيل المقاولون العرب كان التالي..

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد علاء - لؤي وائل- أحمد عبد العزيز - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد الشيمي - محمد مجلي - عبد الرحمن خالد.

خط الهجوم: مامادو نياس - فراس عايفيه - محمد سالم.