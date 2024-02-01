الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المقاولون العرب ينهى إجراءات ضم الصفقات الجديدة

معسكر المقاولون العرب
معسكر المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب، إنهاء إجراءات قيد 8 لاعبين، في الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد ضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024".

ونجح ذئاب الجبل، في ضم كل من محمد عنتر قادمًا من سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين ونصف الموسم، ومحمود حليمو في صفقة انتقال حر قادمًا من سموحة لمدة موسمين ونصف.

كذلك نجح في ضم محمود الشبراوي في صفقة انتقال حر قادمًا من الإسماعيلي لمدة موسمين ونصف، وأحمد عبدالعزيز مودي في صفقة انتقال حر قادمًا من الهلال الليبي لمدة موسم ونصف.

كما ضم فراس بن عايفية قادمًا من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، وجواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي لمدة موسمين ونصف.

وأخيرًا الثنائي أديوي معز إفيلوا مواليد 2004 معارمن نادي سيراميكا كليوباترا، وأسامة النجارمن طنطا إعارة 6 أشهر بنية البيع.

تجدرالإشارة إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مد فترة القيد حتى يوم 6 فبراير الجاري، بعد ضغوط كبيرة للغاية من الثلاثي الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

موقف ذئاب الجبل بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)

ويحتل المقاولون العرب، المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 7 نقاط، بعد مرور 10 جولات، حيث لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام بيراميدز، تقام في وقت لاحق، عقب انتهاء فعاليات “كان 2023”، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

المقاولون العرب الميركاتو الشتوي 2024 صفقات المقاولون العرب في شتاء 2024 صفقات المقاولون العرب الجديدة

مواد متعلقة

تفاصيل صفقات المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية

"المقاولون العرب" ينتظم في معسكر الإسماعيلية استعدادا للدوري

كأس رابطة الأندية.. التعادل الإيجابي 1/1 يحسم مواجهة المقاولون العرب والجونة

المقاولون العرب يبدأ الاستعداد لمباريات كأس الرابطة

الأكثر قراءة

مصادر: التفاوض مع شركات وصناديق استثمار عالمية لتنمية مدينة رأس الحكمة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

مصادر تنفى إجراء وفد من حماس مباحاثات مع المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين

لجنة السياسات النقدية.. موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟