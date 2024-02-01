المقاولون العرب ينهى إجراءات ضم الصفقات الجديدة

أعلن نادي المقاولون العرب، إنهاء إجراءات قيد 8 لاعبين، في الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد ضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024".

ونجح ذئاب الجبل، في ضم كل من محمد عنتر قادمًا من سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين ونصف الموسم، ومحمود حليمو في صفقة انتقال حر قادمًا من سموحة لمدة موسمين ونصف.

كذلك نجح في ضم محمود الشبراوي في صفقة انتقال حر قادمًا من الإسماعيلي لمدة موسمين ونصف، وأحمد عبدالعزيز مودي في صفقة انتقال حر قادمًا من الهلال الليبي لمدة موسم ونصف.

كما ضم فراس بن عايفية قادمًا من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، وجواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي لمدة موسمين ونصف.

وأخيرًا الثنائي أديوي معز إفيلوا مواليد 2004 معارمن نادي سيراميكا كليوباترا، وأسامة النجارمن طنطا إعارة 6 أشهر بنية البيع.

تجدرالإشارة إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مد فترة القيد حتى يوم 6 فبراير الجاري، بعد ضغوط كبيرة للغاية من الثلاثي الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

موقف ذئاب الجبل بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)

ويحتل المقاولون العرب، المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 7 نقاط، بعد مرور 10 جولات، حيث لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام بيراميدز، تقام في وقت لاحق، عقب انتهاء فعاليات “كان 2023”، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.