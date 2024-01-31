الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل صفقات المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية

فريق المقاولون العرب
فريق المقاولون العرب

أتم نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات ضم مجموعة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في مقدمتهم محمد عنتر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا حيث أنهى النادي الاتفاق مع سيراميكا وحصل على توقيع اللاعب لمدة موسمين ونصف الموسم ليتم قيد اللاعب في قائمة الفريق. 

وخضع اللاعب للكشف الطبي وانتظم في معسكر الفريق بالإسماعيلية بعد ضمه بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة كابتن محمد عودة. 

وضم نادي المقاولون النيجيري أديوي معز إفيلوا على سبيل الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم.

كما انهي المقاولون إجراءات ضم محمود الشبراوي قادما من نادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر. 

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لمدة موسمين ونصف الموسم وانتظم في معسكر الفريق بالإسماعيلية والممتد حتى الأربعاء المقبل. 

وحصل النادي على توقيع أحمد عبد العزيز مودي لاعب الهلال الليبي في صفقة انتقال حر أيضا حيث وقع على عقود انتقاله للمقاولون لمدة موسم ونصف لينتظم في تدريبات الفريق.

وتم التعاقد أيضا التونسي فراس بن عايفية لاعب الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر. 

ووقع لاعب ايسترن كومباني والبنك الأهلي والصفاقسي السابق على عقود انضمامه للمقاولون العرب لمدة موسمين ونصف الموسم بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق تحت قيادة محمد عودة المدير الفني خلال معسكر الفريق المقام حاليًّا في الإسماعيلية.

وكذلك أتم نادي المقاولون إجراءات ضم محمود حليمو لاعب وسط سموحة في صفقة انتقال حر. 

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للمقاولون العرب لمدة موسمين ونصف الموسم بحضور محمد عودة المدير الفني وطلعت محرم المدرب العام ومدير التعاقدات.

وانتظم اللاعب في معسكر الفريق المقام حاليا في الاسماعيلية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

الإسماعيلية الاهلى الأهلي والصفاقسي توقيع أحمد عبد العزيز مودي سيراميكا كليوباترا

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