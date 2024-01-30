"المقاولون العرب" ينتظم في معسكر الإسماعيلية استعدادا للدوري

توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني إلى الإسماعيلية ، للانتظام في معسكر استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وينتظم فريق المقاولون العرب بمعسكر الإسماعيلية حتي الأربعاء المقبل استعدادا للدوري .

ووضع الجهاز الفني بقيادة محمد عودة، برنامج تدريبي على فترتين بمعسكر الإسماعيلية وجاري الاتفاق علي خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر لتجهيز جميع اللاعبين لمباريات الفريق المقبلة ببطولة الدوري الممتاز .

واستأنف “المقاولون” تدريباته الإثنين، بعد راحة استمرت ليومين، عقب مباراة البنك الاهلي في كاس الرابطة المصرية، وأدى الفريق مرانه اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي بالجبل الأخضر قبل التوجه إلى الإسماعيلية للانتظام في المعسكر.

وحرص الجهاز الفنى للمقاولون على تنفيذ برنامج تدريبي مكثف خلال الفترة الماضية خلال مشاركة الذئاب في كأس الرابطة وعقد محمد عودة على عدة جلسات فردية وجماعية مع أفراد الجهاز الفني واللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية والتأكيد على تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

ونفذ الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية خلال فترة اعداد المرحلة الاولي حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول بالفريق إلى أفضل مستوى بدني وفني ممكن خلال الفترة الحالية.

وأبدى المدير الفني سعادته بالتزام اللاعبين مؤكدا ثقته في الجميع لاستعادة النتائج الجيدة في ظل دعم كامل من مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة.

ونجح محمد عودة وجهازه المعاون في رفع الحالة المعنوية للاعبين عقب توليه المهمة رسمياً خلفاً لطلعت محرم الذى قاد المهمة بشكل مؤقت عقب رحيل شوقي غريب المدير الفنى السابق الذى رحل بسبب سوء النتائج خلال فترة توقف الدورى الاخيرة.