السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المقاولون 2008 يهزم الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

المقاولون 2008
المقاولون 2008

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2008 الفوز على فريق نادي الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية، أحرز الأهداف يوسف فايز وزياد أشرف، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.

كما نجح فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2011 في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على فريق الو إيجيبت بنتيجة 8 - 0، أحرز الأهداف محمد حسين هدفان وأحمد خالد "مودي" و ياسين شعبان وأحمد السيد وكالوشا وعبدالرحمن محمد وأحمد محمود محمدين في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملاعب المقاولون العرب، في إطار بطولة البراعم لمنطقة القاهرة.

يقود الفريق الكابتن محمد رجب  مدير فني ويعاونه الكابتن محمد أبو السعود مدرب ومدرب حراس المرمى الكابتن حمدي حسين والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن فهمي أخصائي إصابات الملاعب.

وفاز فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2012، علي نظيره نادي وادي دجلة بنتيجة 3 _ 2 أحرز أهداف المباراة محمود فهمى ومازن الجارحي ومالك حمدي هدف لكل منهم، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب، في إطار فاعليات بطولة دوري منطقة القاهرة، للموسم الرياضى 2023/2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سعيد سعد ويعاونه مدرب الفريق الكابتن ضياء عبد الرحمن ومدرب حراس المرمى الكابتن سعيد محمد والكابتن علاء سعد إداري الفريق والكابتن أسلام أخصائي إصابات الملاعب.

وفاز فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2013(ب)، على نظيره فريق نادي السكة الحديد بنتيجة 1_ 0 أحرز هدف المباراة عمر السيد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب، في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة، للموسم الرياضى 2023/2024.

يقود الفريق الكابتن كريم رضوان مدير فني والكابتن سعيد محمد مدرب حراس المرمى والكابتن حسن حسام اداري واخصائي إصابات الملاعب الكابتن البكري.

المقاولون المقاولون 2008 الانتاج الحربى بطولة الجمهورية الكابتن سامح يوسف

مواد متعلقة

المقاولون يواصل تدريباته "على فترتين" لمواجهة البنك الأهلى فى الرابطة

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

شرفتونا يا أبطال.. يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا من الجزائر وتتأهل لأولمبياد باريس

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟