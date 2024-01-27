المقاولون 2008 يهزم الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2008 الفوز على فريق نادي الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية، أحرز الأهداف يوسف فايز وزياد أشرف، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.

كما نجح فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2011 في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على فريق الو إيجيبت بنتيجة 8 - 0، أحرز الأهداف محمد حسين هدفان وأحمد خالد "مودي" و ياسين شعبان وأحمد السيد وكالوشا وعبدالرحمن محمد وأحمد محمود محمدين في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملاعب المقاولون العرب، في إطار بطولة البراعم لمنطقة القاهرة.

يقود الفريق الكابتن محمد رجب مدير فني ويعاونه الكابتن محمد أبو السعود مدرب ومدرب حراس المرمى الكابتن حمدي حسين والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن فهمي أخصائي إصابات الملاعب.

وفاز فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2012، علي نظيره نادي وادي دجلة بنتيجة 3 _ 2 أحرز أهداف المباراة محمود فهمى ومازن الجارحي ومالك حمدي هدف لكل منهم، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب، في إطار فاعليات بطولة دوري منطقة القاهرة، للموسم الرياضى 2023/2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سعيد سعد ويعاونه مدرب الفريق الكابتن ضياء عبد الرحمن ومدرب حراس المرمى الكابتن سعيد محمد والكابتن علاء سعد إداري الفريق والكابتن أسلام أخصائي إصابات الملاعب.

وفاز فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2013(ب)، على نظيره فريق نادي السكة الحديد بنتيجة 1_ 0 أحرز هدف المباراة عمر السيد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب، في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة، للموسم الرياضى 2023/2024.

يقود الفريق الكابتن كريم رضوان مدير فني والكابتن سعيد محمد مدرب حراس المرمى والكابتن حسن حسام اداري واخصائي إصابات الملاعب الكابتن البكري.