المحلة يجهز المقاولون العرب خلال فترة التوقف استعدادًا للدورى

قرر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة خوض ثلاثة مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى الحالية ومن المقرر ان يعلب غدًا المقاولون العرب بداية المواجهات الودية بلقاء غزل المحلة خلال معسكر الذئاب الحالي بمدينة الاسماعيلية.

ويواصل الذئاب تدريباته الجادة خلال معسكره الحالي تحت قيادة محمد عودة المدير الفني استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث أدى الفريق مرانه على فترتين اليوم بمشاركة كافة اللاعبين.



ويخوض الفريق مباراة ودية عصر غدا أمام فريق غزل المحلة وذلك خلال المعسكر المقام حاليا على أن يواجه فريق زد يوم الأربعاء على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

وأبدى محمد عودة المدير الفني رضاه عن المعسكر المقام حاليا في الإسماعيلية ومدى تعاون اللاعبين وإلتزامهم وعزمهم على استعادة النتائج الجيدة.

وأكد المدير الفني أن المعسكر فرصة جيدة لصنع حالة من الانسجام بين العناصر المتواجدة واللاعبين المنضمين حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية ومجموعة الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون تدريباته في معسكر الفريق بالإسماعيلية استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن يعود الفريق للقاهرة يوم الثلاثاء ويواجه فريق زد يوم الأربعاء على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.