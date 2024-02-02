المحلة يواجه المقاولون والإسماعيلي وديا استعدادا لتصفيات الصعود للممتاز

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية اعتبارا من غد السبت، ولمدة ستة أيام، يخوض خلاله الفريق مباراتين وديتين مع المقاولون العرب والإسماعيلي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين استعدادا لاستئناف مسابقة دوري المحترفين وتصفيات الصعود للدوري الممتاز يوم 12 فبراير المقبل.

ويبدأ غزل المحلة تصفيات الصعود للدوري الممتاز بمواجهة فريق طنطا يوم 12 فبراير الجاري ويسعى أحمد عيد عبد الملك للاستفادة من معسكر الإسماعيلية في تجهبز الللاعبين الجدد وزيادة التفاهم والانسجام بينهم وبين اللاعبين القدامي.

وأجرى مجلس إدارة غزل المحلة والجهاز الفني بقيادة أحمد عيد عبد الملك، عملية إحلال وتجديد في صفوف الفريق بالتعاقد 12 لاعبا فيما رحل 16 لاعبا عن الفريق.

وتعاقد غزل المحلة مع محمود عبد العزيز لاعب الداخلية وأحمد رفعت "ريفو" ونادر رمضان لاعبى زد إف سي وبسام وليد لاعب بروكسي والكاميروني سيرجي أونانا "مواليد 2002" لاعب خيطان الكويتي وإسلام مجدي لاعب العبور والموريتاني أحمد سالم مهاجم لافيينا وفارس نيمار لاعب سمنود وأحمد كاستيلو مدافع أسوان ويحيى زكريا لاعب مصر المقاصة ومحمد طارق الكومي من أبوقير للأسمدة وعبد الناصر دي ماريا من بلدية المحلة.

وفسخ غزل المحلة التعاقد مع 8 لاعبين هم الشاذلي وعبد الله بيكا وأحمد أوشا ومحمود غالي وحسام حسن وأحمد سوداني ومجدي صابر وعلي بسيوني ومحمد أبوالحمد ورحل 8 لاعبين على سبيل الإعارة وهم عمرو مصطفى ومحمود علاء ورجب مارو ويوسف بيبو ومصطفى ديشا ومحمد الغريب وأحمد الأشرم.