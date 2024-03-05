الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. تفاصيل طلب جوميز من بعثة الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلى

جوميز
جوميز

تتواجد بعثة فريق الكرة بالزمالك في فندق مستقل بالسعودية عن فندق مجلس الإدارة الذي يتواجد مع بعثة الفريق في السعودية.

وطلب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك إبعاد اللاعبين في فندق مستقل.

ويرغب مدرب الزمالك في الحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم بأي شيء بعيدا عن المستطيل الأخضر في تلك المواجهة.

كما طلب جوميز بإخلاء الدور الخاص باللاعبين وعدم وجود أي من الجمهور فيه بصورة نهائية.

ويضع مدرب الزمالك أهمية كبيرة لتلك المواجهة من أجل تحقيق الانتصار.

ويخوض اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الجماعي الأول على ملعب أكاديمية مهد بمدينة الرياض استعدادًا لمواجهة الأهلي المرتقبة في نهائي بطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض التدريبات الجماعية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة بتوقيت مصر، في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر، التي ستقام باستاد الأول بارك بمدينة الرياض.

ويرافق بعثة الزمالك كل من، الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من: 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

 خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح  - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبدالله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

بالزمالك السعودية فريق الكرة مدرب الزمالك جوميز

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