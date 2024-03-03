الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوميز يطلب إقامة مران الزمالك بحضور الجماهير على ستاد القاهرة اليوم

الزمالك
الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خوض الفريق مرانه مساء اليوم على ستاد القاهرة بشكل طبيعي بعد إلغاء مباراة سوار الغيني.

جوميز يطلب إقامة مران الزمالك بحضور الجماهير على ستاد القاهرة 

وأكد مصدر داخل الفريق أن الجهاز الفني فضل الاستفادة من تواجد الجماهير اليوم في ستاد القاهرة قبل اللقاء من أجل إقامة المران بحضور جماهير، ومنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وأشار إلى أن البرتغالي خوسيه جوميز مدرب الزمالك يرغب في تحقيق أفضل استفادة من تواجد الجماهير لمنح اللاعبين دفعة معنوية، وشعوره بإن اللاعبين بحاجة شديدة لمساندة الجماهير خاصة وأن الفريق يخوض تدريباته بدون حضور جماهير من الأساس.

 إخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء مباراة سوار الغيني

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، قد كشف عن تلقي النادي إخطار رسمي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سوار الغيني التي كان مقررًا لها في التاسعة مساء اليوم، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وأوضح مدير الكرة بنادي الزمالك أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سيعقدون اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم القرار النهائي الخاص بالمباراة.

وأكد عبد الواحد السيد، أن الزمالك سيخوض تدريبه اليوم بصورة طبيعية على ستاد القاهرة في السادسة مساءً استعدادًا للقاء الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر له يوم 8 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

الزمالك سوار الغيني سوار المملكة العربية السعودية الاهلى

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