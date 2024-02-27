الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موقف زيزو من المشاركة فى مباراة الزمالك والداخلية بـ"دورى نايل"

أحمد زيزو
أحمد زيزو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق من المشاركة في مباراة الداخلية الخميس المقبل بدوري نايل.

وشارك زيزو في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في لقاء أبو سليم الليبي الأخير.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن الجهاز الفني للزمالك قرر استبعاد زيزو من مباراة الداخلية وعدم مشاركته لمنحه فترة راحة أطول وتماثله للشفاء بشكل أكبر.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني للزمالك يسعى لتجهيز زيزو لمباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 8 مارس المقبل.

ويلتقي الزمالك مع سوار الغيني في الكونفدرالية يوم الأحد المقبل بعد خوض لقاء الداخلية في بطولة الدوري.

زيزو ينتظم في التدريبات الجماعية

وانتظم أحمد مصطفى " زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. 

وكان “زيزو” تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبوسليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة أبو سليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فقرة فنية خلال مران اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي،  استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. 

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران، وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية في وسط الملعب، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي ، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك زيزو أحمد سيد زيزو الداخلية مباراة الداخلية

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