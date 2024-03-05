عاجل.. كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي النقاب عن القائمة التي استقر عليها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، بشكل مبدئي، لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، وذلك بعد اجتماعه مع جهازه المعاون.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن كولر استقر على ضم كل من: "مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف في حراسة المرمي، ومعهم محمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول وعمر كمال عبدالواحد وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وعمرو السولية وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشوروحسين الشحات ورضا سليم ومروان عطية وطاهر محمد طاهروبيرسي تاو ووسام أبوعلي وأنتوني موديست ومحمود كهربا".

وأفاد بأن الغموض سيطر على موقف 3 لاعبين آخرين هم خالد عبدالفتاح لعدم الجاهزية البدنية والطبية، بجانب محمود متولي وأحمد عبدالقادر اللذين لم يشاركا مع الفريق طوال الفترة الماضية.

كريم نيدفيد يخضع لاختبار طبي لحسم مصير سفره للسعودية

في المقابل، يخضع كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق بالنادي الأهلي، لاختبار طبي أخير اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه من اللحاق بالبعثة التي ستغادر إلى السعودية بعد أن عانى إجهادًا في عضلة السمانة، بينما خرج الثلاثي ياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الشناوي خارج حسابات الجهاز الفني في مواجهة الزمالك بسبب الإصابة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته صباح أمس الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، في إطار التحضيرات لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة مع بداية فقرات المران، تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال.

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، فقرات تدريبية بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، على هامش فقرات المران الجماعي.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني، فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته في السابعة مساء الجمعة المقبل في السعودية على ملعب بارك الأول، ويدير اللقاء الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو.