الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبد القادر إلى الدورى التركى فى الصيف

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر

رفض السويسري مارسيل كولرالمدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي حسم  قراره بشأن رحيل أحمد عبدالقادر وإعلان موقفه في الوقت الراهن لارتباط الفريق ببطولات محلية وقارية  خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول أن قرار كولر جاء بعد ترشيح بعض وكلاء اللاعبين إبرام صفقة تبادلية بين أحمد عبدالقادر مع محمود صابر لاعب بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي .

وأضاف المصدر أن المدير الفني تحفظ علي لاعب بيراميدز بعد كثرة انتقالاته مؤخراً رغم قناعته بإمكانياته الفنية والبدنية ولكنه لم يستطع حتي الأن الوقوف علي مستواه الحقيقي ومدي الحاجة إلي وجوده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلي أن حسم القرار بالصفقة التبادلية سيكون في نهاية الموسم الجاري والحكم علي مستوي أحمد عبدالقادر ومشاركته مع الفريق بعد العفو الفني من كولر مؤخراً.

جدد نادي سيفاس سبور التركي اتصالاته مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من أجل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية القادمة بعد خروجه من حسابات كولر المدير الفني بداية من الموسم الجاري .

ورفض مسئولو الأهلي انتقال عبد القادر إلى سيفاس خلال الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة بعدما طلب النادي التركي تقسيط 350 ألف دولار مبلغ الإعارة على قسطين ووضع بند أولوية البيع.

كولر يغلق الملف الأفريقي ويستعد للزمالك في نهائي كأس مصر

وأغلق الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني  ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد الفوز على يانج أفريكانز في ‏المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بهدف دون رد، وحسم التأهل إلى الدور ربع ‏النهائي للبطولة متصدرًا قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.‏

وواصل محمد الشناوي كابتن الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏
وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة يانج أفريكانز التنزاني تدريبات استشفائية؛ ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما اشتملت تدريبات باقي اللاعبين على جزء بدني وتقسيمة بالكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.‏

 ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم لإستأنف تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمباراة ‏الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر لها يوم 8 مارس الجاري على استاد «الأول بارك» ‏في السعودية.‏

كولر الاهلى يانج أفريكانز التنزاني أحمد عبدالقادر سيفاس سبور التركي

مواد متعلقة

كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة ويستعد للزمالك غدا.. وديانج يطير إلى النمسا

كولر قبل نهائى الكأس: أريد الفوز على الزمالك ولكن سأواجه فريقًا كبيرًا

كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

عاجل.. موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبد القادر إلى الدورى التركى فى الصيف

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

موعد إعلان الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

هل تستطيع العشائر المحلية في غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضًا لقانون التجنيد فى جيش الاحتلال