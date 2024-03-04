عاجل.. موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبد القادر إلى الدورى التركى فى الصيف

رفض السويسري مارسيل كولرالمدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي حسم قراره بشأن رحيل أحمد عبدالقادر وإعلان موقفه في الوقت الراهن لارتباط الفريق ببطولات محلية وقارية خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول أن قرار كولر جاء بعد ترشيح بعض وكلاء اللاعبين إبرام صفقة تبادلية بين أحمد عبدالقادر مع محمود صابر لاعب بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي .

وأضاف المصدر أن المدير الفني تحفظ علي لاعب بيراميدز بعد كثرة انتقالاته مؤخراً رغم قناعته بإمكانياته الفنية والبدنية ولكنه لم يستطع حتي الأن الوقوف علي مستواه الحقيقي ومدي الحاجة إلي وجوده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلي أن حسم القرار بالصفقة التبادلية سيكون في نهاية الموسم الجاري والحكم علي مستوي أحمد عبدالقادر ومشاركته مع الفريق بعد العفو الفني من كولر مؤخراً.

جدد نادي سيفاس سبور التركي اتصالاته مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من أجل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية القادمة بعد خروجه من حسابات كولر المدير الفني بداية من الموسم الجاري .

ورفض مسئولو الأهلي انتقال عبد القادر إلى سيفاس خلال الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة بعدما طلب النادي التركي تقسيط 350 ألف دولار مبلغ الإعارة على قسطين ووضع بند أولوية البيع.

كولر يغلق الملف الأفريقي ويستعد للزمالك في نهائي كأس مصر

وأغلق الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد الفوز على يانج أفريكانز في ‏المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بهدف دون رد، وحسم التأهل إلى الدور ربع ‏النهائي للبطولة متصدرًا قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.‏

وواصل محمد الشناوي كابتن الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة يانج أفريكانز التنزاني تدريبات استشفائية؛ ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما اشتملت تدريبات باقي اللاعبين على جزء بدني وتقسيمة بالكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.‏

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم لإستأنف تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمباراة ‏الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر لها يوم 8 مارس الجاري على استاد «الأول بارك» ‏في السعودية.‏