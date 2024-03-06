جوميز يحذّر لاعبى الزمالك من ثلاثى الأهلى فى نهائى كأس مصر

حذر البرتغالي خوسيه جوميز، مدرب فريق الزمالك، من خطورة 3 لاعبين في الأهلي، قبل لقاء الجمعة المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر.

وحرص "جوميز" على مشاهدة عدد من مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة؛ لوضع يده على نقاط القوة والضعف بين صفوف المنافس، وغلق مفاتيح لعب الأهلي.

وبحسب مصدر داخل الزمالك، فإن جوميز يرى أن خطورة الأهلي تتمثل في 3 لاعبين، هم: حسين الشحات وإمام عاشور ومروان عطية.

ويرى "جوميز"، أن خط وسط الأهلي هو الأقوى داخل الملعب لذلك يسعى لفرض رقابة صارمة على لاعبيه وغلق منطقة الوسط تمامًا.

وقدم الجهاز المعاون لجوميز تقرير في الساعات الماضية يتضمن كل مفاتيح خطورة الأهلي ونقاط القوة والضعف.

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، غادرت مطار القاهرة في طريقها إلى المملكة العربية السعودية.

ورافق البعثة كل من المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، وطارق قنديل ومهند مجدي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة.

ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي بطولة كأس مصر.

وكان الفريق قد خاض مرانه، أمس الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لتجهيز اللاعبين للمباراة.

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت مصر، باستاد الأول بارك بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، للحديث عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وتقرر تواجد عمر جابر لاعب الفريق في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة المرتقبة.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل باستاد الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس مصر.

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي- عمر جابر- محمود علاء- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- أحمد فتوح- سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف "روقا"- محمد شحاتة- أحمد حمدي- ناصر ماهر- عبد الله السعيد- أحمد مصطفى "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- مصطفى شلبي- يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.