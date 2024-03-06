الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل حيرة جوميز بسبب شيكابالا قبل نهائى كأس مصر أمام الأهلى

شيكابالا
شيكابالا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حيرة البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني للفريق حول محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك قبل لقاء القمة أمام الأهلي.

وأكد المصدر أن جوميز حائر بين الدفع بشيكابالا في التشكيل الأساسي، خاصة أنه عنصر أساسي بالنسبة له، ويعتمد عليه بصورة مستمرة وما بين الاستفادة منه كبديل في الشوط الثاني.

وأشار المصدر إلى أن جوميز يميل لوضع شيكابالا على دكة البدلاء وعدم الدفع به من البداية لكنه سيحسم القرار النهائي في التدريب الأخير للفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي بطولة كأس مصر.

وأوضح المصدر أن جوميز يضع ثقة كبيرة في شيكابالا بعدما تألق اللاعب في المباريات الماضية للفريق وظهر بمستوى مميز ونجح في لفت الأنظار إليه بصورة كبيرة.

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمراً صحفياً في الرابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت مصر، باستاد الأول بارك بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، للحديث عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر. 

وتقرر تواجد عمر جابر لاعب الفريق في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة المرتقبة. 

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل باستاد الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس مصر. 

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من: 

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

 خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

 الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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