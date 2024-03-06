الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كأس مصر.. بعثة الأهلي تغادر للسعودية وتحتفل بعيد ميلاد "أفشة" (صور)

بعثة الأهلي في طريقها
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية

غادرت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى المملكة العربية السعودية.

ورافق البعثة كل من المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، وطارق قنديل ومهند مجدي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة غريمه التقليدي الفارس الأبيض، في قمة نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر (نسخة 2022/2023)

من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك، في السابعة والنصف مساء بعد غدا الجمعة، على ستاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022-2023).

وتقام المباراة المنتظرة بين الكبيرين، الأهلي والزمالك، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكان الفريق قد خاض مرانه أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لتجهيز اللاعبين للمباراة.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر نسخة (2022/2023)

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “القنوات الناقلة لمباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك نسخة (2022-2023)، هي فقط (Mbc مصر)، (وأون تايم سبورت) لا غير”.

وفي سياق مختلف، حرص لاعبو المارد الأحمر على الاحتفال بعيد ميلاد محمود مجدي أفشه جناح الفريق، وذلك على متن الطائرة.

وتجدر الإشارة إلى أن لاعبو الأهلي، قد بدأوا صباح اليوم الأربعاء التوافد على مطار القاهرة الدولي، استعدادا لرحلة المملكة العربية السعودية.

قائمة الأهلي لرحلة السعودية 

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، أعلن عن قائمة الفريق لرحلة السعودية، وجاءت على النحو التالي.

مصطفى شوبير - محمود الزنفلي- حمزة علاء - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - علي معلول - عمر كمال-محمد هاني - كريم فؤاد - أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - كريم ندفيد - إمام عاشور- افشة-الشحات - طاهر- رضا سليم -تاو- كهربا - موديست.

‏بينما ضمت المستبعدين والغائبين كلا من.

‏مصطفى مخلوف، كريم الدبيس، وسام أبو علي، أحمد عبد القادر، محمود متولي، ومحمد الشناوي، وأليو ديانج، ومحمد الضاوي كريستو بالإضافة إلى ياسر إبراهيم.

بعثة الأهلي في طريقها للسعودية

بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية
بعثة الأهلي في طريقها للسعودية

عيد ميلاد أفشه
عيد ميلاد أفشه
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