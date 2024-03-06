كأس مصر.. لاعبو الأهلي يتوافدون على مطار القاهرة للسفر إلى السعودية

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التوافد إلى مطار القاهرة الدولي؛ استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك (نسخة 2022-2023)

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، في السابعة والنصف مساء بعد غدا الجمعة، الموافق 8 مارس الجاري، على ستاد الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض، نسخة الموسم الماضي (2022-2023).

وتقام القمة المنتظرة بين الكبيرين الأحمر والأبيض، على هامش فعاليات موسم الرياض.

وكان الفريق قد خاض مرانه أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لتجهيز اللاعبين للمباراة.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر تكليف محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم.

وقام الدماطي بالتنسيق والمتابعة مع خالد بيبو مدير الكرة، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

قائمة الأهلي لقمة نهائي كأس مصر أمام الزمالك

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، أعلن عن قائمة الفريق لرحلة السعودية، وجاءت على النحو التالي..

مصطفى شوبير - محمود الزنفلي- حمزة علاء - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - علي معلول - عمر كمال-محمد هاني - كريم فؤاد - أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - كريم ندفيد - إمام عاشور- افشة-الشحات - طاهر- رضا سليم -تاو- كهربا - موديست.

‏بينما ضمت المستبعدين والغائبين كلا من..

‏مصطفى مخلوف، كريم الدبيس، وسام أبو علي، أحمد عبد القادر، محمود متولي، ومحمد الشناوي، وأليو ديانج، ومحمد الضاوي كريستو بالإضافة إلى ياسر إبراهيم.

وخرج وسام أبو علي مهاجم الأهلي، من قائمة الفريق لمواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر، والمقرر له يوم الجمعة على ملعب أول بارك بالسعودية.

وغاب وسام أبو علي بسبب عدم الجاهزية الطبية، بسبب الإصابة التي لحقت به عقب لقاء يانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا.

المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، سيواصل أداء برنامجه التأهيلي في القاهرة خلال الأيام القادمة، من أجل تجهيزه لمرحلة ما بعد مباراة القمة.