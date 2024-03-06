الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عضو مجلس الأهلى: الفريق الأحمر على أتم الاستعداد لحصد لقب كأس مصر

الأهلي
الأهلي

قال محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مباراة الأهلي والزمالك دائما ما نعتبرها "مباراة قمة"، ولكن النادي الأهلي يتعامل دائما مع كافة المباريات أنها سواسية، ولا يوجد فارق بين مباراة وأخرى.

وأضاف الغزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها في المساء مع قصواء، على قناة سي بي سي، أن مباراة الأهلي والزمالك القادمة في بطولة نهائي كأس مصر هامة للغاية، ولكنها في النهاية محطة من محطات الأهلي في الحصول على بطولات، مؤكدا أن الفريق الأحمر في أتم الاستعداد لحصد اللقب.

وواصل: "الفريق سيسافر اليوم إلى السعودية، ونأمل التوفيق في هذه المباراة، والعودة إلى مصر بالكأس، كما أن رئيس البعثة محمد الدماطي، برفقة عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي".

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