المتحدث باسم الزمالك: الفريق الأبيض رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأهلي في النهائي

قال أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن بعثة نادي الزمالك بأكملها سافرت إلى السعودية صباح يوم الإثنين الماضي، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها في المساء مع قصواء، على قناة سي بي سي، أن الفريق الأبيض بدأ في خوض التدريبات الاستشفائية في أول يوم، ثم تدربوا بشكل كامل ورفعوا درجات الاستعداد في اليوم التالي، وجميعهم ينتظرون المباراة يوم الجمعة القادم.

وواصل: "محبو نادي الزمالك يتوافدون منذ الأمس، استعدادا لحضور مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك، فهذه المباراة هي "الديربي الأكبر" في الوطن العربي منذ سنوات طويلة، من حيث المشاهدة وعدد الجماهير، ونأمل أن تكون المباراة مشرفة أمام الجميع".