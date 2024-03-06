الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم الزمالك: الفريق الأبيض رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأهلي في النهائي

الزمالك
الزمالك

قال أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن بعثة نادي الزمالك بأكملها سافرت إلى السعودية صباح يوم الإثنين الماضي، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها في المساء مع قصواء، على قناة سي بي سي، أن الفريق الأبيض بدأ في خوض التدريبات الاستشفائية في أول يوم، ثم تدربوا بشكل كامل ورفعوا درجات الاستعداد في اليوم التالي، وجميعهم ينتظرون المباراة يوم الجمعة القادم.

وواصل: "محبو نادي الزمالك يتوافدون منذ الأمس، استعدادا لحضور مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك، فهذه المباراة هي "الديربي الأكبر" في الوطن العربي منذ سنوات طويلة، من حيث المشاهدة وعدد الجماهير، ونأمل أن تكون المباراة مشرفة أمام الجميع".

أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك الزمالك نادي الزمالك قصواء الخلالي في المساء مع قصواء السعودية نهائي بطولة كأس مصر كاس مصر مباراة النهائي الاهلي والزمالك الديربى

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. الأمم المتحدة: محاولة استئناف تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة فشلت

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-3-2024

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. جيش الاحتلال يرد على هجوم "حزب الله" الذى استهدف مستوطنة كريات شمونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة لليوم 152 على التوالى

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة