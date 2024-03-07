قبل موقعة القمة.. كولر لا يعرف الخسارة أمام الزمالك وجوميز يسجل الظهور الأول

المباراة النهائية في بطولة كأس مصر عن موسم 2022/2023 على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض عاصمة دولة المملكة العربية السعودية ستكون هي المباراة الرابعة التي يتولى فيها السويسري مارسيل كولر المسئولية الفنية لفريق الأهلي ضد غريمه التقليدي فريق الزمالك.

كولر لا يخسر ضد الزمالك

في الثلاثة لقاءات الماضية التي قاد فيها كولر الأهلي فنيًا ضد الزمالك لم يخسر الأهلي في أي لقاء أو حتى تعادل، بل فاز بها جميعا، منها انتصاران كانا في بطولة الدوري المصري الممتاز، إذ تغلب على الزمالك بثلاثية نظيفة، و4 –1 في الأسبوعين الـ14، والـ31 على الترتيب، وقبلهما كان الأهلي قد فاز على الزمالك في كأس السوبر المصري 2021 بنتيجة هدفين دون رد على استاد هزاع بن زايد بنادي العين في مدينة العين الإماراتية.

هدفان فهل يحققهما كولر؟

وتستعين جماهير الأهلي بانتصارات فريقها الثلاثة تحت قيادة فنية من كولر على الزمالك، وتضع على كاهل كولر آمالًا عريضة لتحقيق هدفين الأول أن يحافظ فريقها على اللقب الذي حصل عليه بفوزه على نادي بيراميدز في المباراة النهائية بنتيجة 2 – 1، والثاني أن يفك عقدة الأهلي أمام الزمالك في المباريات النهائية في كأس مصر، ويكسر تفوقه.

الزمالك يتفوق على الأهلي في 3 نهائيات متتالية

إذ الألقاب الثلاثة الأخيرة التي فقدها الأهلي كانت ضد الزمالك، ففي موسم 2014 – 2015 هُزم الأهلي على يد الزمالك بنتيجة هدفين دون مقابل، وفي موسم 2015 – 2016 خسر الأهلي أمام الزمالك بنتيجة 1– 3، وفي موسم 2020– 2021 انهزم الأهلي على يد الزمالك بنتيجة 1– 2.

آخر فوز للأهلي على الزمالك في النهائي

كان آخر انتصار للأهلي على الزمالك في المباراة النهائية في كأس مصر يرجع إلى موسم 2006 – 2007 حين تغلب على الزمالك بنتيجة 4 – 3.

هل يكرر جوميز ما فعله كولر؟

على الجانب الآخر مثلما تمكن كولر من حصد أول ألقابه مع الأهلي كأس السوبر المصري في أول لقاء بقيادته الفنية ضد الزمالك يستطيع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أن يحرز لقبه الأول كأس مصر مع الزمالك في أول مباراة يديرها فنيًا أمام الأهلي.

جوميز لم يخسر

لم يتول جوميز المسئولية الفنية للزمالك سوى في 3 لقاءات، ولم يخسر فيها منها لقاءان كانا في بطولة الدوري الممتاز، لقاء تعادل فيه سلبيًا مع النادي الإسماعيلي في الأسبوع الـ13، وهو أول لقاء للزمالك تحت قيادته الفنية، ولقاء تغلب فيه بصعوبة على نادي الداخلية بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع الـ14 كما قاده فنيا في لقاء وحيد في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام نادي أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة في المجموعة، وفاز به بنتيجة 2 –1 على ملعب أبوسليم في مدينة طرابلس عاصمة دولة ليبيا، وهذا الانتصار كان مهما لأنه عزز من موقع الزمالك في صدارة المجموعة.

ينتظر جمهور الزمالك هذه البطولة كأس مصر حتى لا يخرج فريقها من موسم 2022 – 2023 خالي الوفاض، إذ أنهى الدوري في المركز الثالث، وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا عجز عن تجاوز دور المجموعات.