"بحلم بيك أنا بحلم بيك".. توقعات مقاهي الأهلاوية والزملكاوية لنهائي كأس مصر

قبل ساعات قليلة من انطلاق القمة رقم 21 لنهائي كأس مصر، التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وتقام بالمملكة العربية السعودية مساء الجمعة، استكمالًا لاحتفالات موسم الرياض، ويديرها الحكم البرازيلي الدولي دارونكو، وكان أخر نتيجة مباراة جمعت بينهم في نهائي البطولة، في صالح الفارس الأبيض الذي حسمها بهدفين مقابل هدف.

توقعات الجمهور من المقاهي الشعبية

أجرت "الدستور" بجولة ميدانية بعدد من المقاهي الشعبية التي تشتهر بتجمعات جمهور الفريقين الكبيرين، لرصد توقعاتهم لنتيجة هذا اللقاء، الذي يعد واحدًا من أشهر "الديربيات" في عالم كرة القدم، وكانت البداية في منطقة السيدة زينب حيث مقهي الزملكاوية الشهير بتجمعات جمهور الفارس الأبيض به.

حظوظ الفريقين تكاد تكون متساوية خلال هذا اللقاء

وقال خالد أوزي صاحب المقهى عن هذه المباراة " بإذن الله نتمناها ليلة بيضاء منقطعة النظير، وحظوظ الفريقين تكاد تكون متساوية خلال هذا اللقاء، وإن كان بالطبع الأهلي أجهز فنيًا بفضل الاستقرار الذي ينعم به باستمرار، لكن هناك ثقة وشعور داخلي ان صفقات يناير، التي نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في جلبها بالميركاتو الشتوي، ستكون مفاجأة هذا الديربي، خاصة ناصر ماهر وعبد السعيد، بجانب أحسن لاعب في مصر أحمد السيد زيزو الذي طالما امتعنا بتألقه في مثل هذه المباريات الكبرى".

الديربي الأهم والأشرس في الشرق الأوسط

وفي منطقة ميت عقبة معقل عشاق الأبيض والخطين الحمر وهي ألوان فانلة الزمالك الشهيرة، حيث مقهى الشباب التي تشتهر بتجمعات أيضًا الجمهور الزملكاوي بها، تقابلنا مع مشج علي فريد، الذي قال " مباراة الأهلي والزمالك ستظل هي الديربي الأهم والأشرس في الشرق الأوسط، شاء من شاء وابي من ابي، وتقام المباراة هذا العام في أجواء مثالية بعض الشيء، بفضل زيارة مجلس إدارة الأهلي الأخيرة للقلعة البيضاء، بجانب التصريحات المتزنة من الجانبين لهدم أي فتنة أو ذكريات سيئة، كانت تسبق مثل هذه المباريات، واتوقع ان يسير اللقاء على خير وبإذن الله الفارس الأبيض يحقق الفوز بنتيجة 0/2، ويتألق عبد السعيد وناصر ماهر وزيزو ".

مشجع: مقولة الأهلي بمن حضر لم تأت من فراغ

وعلي الجانب الأخر ذهبنا إلي معاقل الشياطين الحمر، وهو اللقب المفضل لجمهور القلعة الحمراء لرصد توقعاتهم لهذه المباراة المصيرية، وكانت البداية في منطقة الناصرية حيث مقهى النادي الأهلي، تحدثنا مع أحد مرتاديها وهو شاب عشريني يدعى لؤي، حيث قال " كلنا ثقة في أبطال إفريقيا الذين يسعدونا ويمنعونا دائمًا في المباريات الكبرى، على الرغم من وجود نقص عددي في هذا اللقاء، لكن مقولة الأهلي بمن حضر لم تأتي من فراغ.

وتابع يظل الكبير كبير ببطولات وتاريخه وجمهوره، واتمني تسجيل إمام عاشور هدف بالمباراة، مهما كانت نتيجة اللقاء، خاصة وأنه أصبح معشوق الجماهير بفضل معزوفاته الفنية داخل أرض الملعب خلال المباريات الأخيرة، ويتوقع أن يحقق الأحمر بطولة الكأس رقم 39 ليلة الجمعة، وزي ما قال الجمهور بحلم بيك أنا بحلم بيك يوم الجمعة مستنيك ".

جمهور الأهلي والزمالك ينتظرون المباراة

وفي منطقة ساقية مكي وتحديدًا مقهى الشياطين الحمر، المعروفة بانتماء زبائنها الكروي إلي القافلة الحمراء، قال صاحبها ويدعي سمير سامي " ننتظر مثل هذه المباريات بفارغ الصبر، من أجل الاحتفال ببطولة جديدة لمعشوقنا النادي الأهلي، الذي طالما اسعدنا ويحقق طموحاتنا في جميع البطولات التي يشارك بها، وكان أخرها الميدالية البرونزية في كأس العالم، وأتوقع وصول المباراة إلى ضربات الجزاء، ويتألق بها مصطفي شوبير، وخلال المباراة أتوقع تألق امام عاشور وكهربا ".