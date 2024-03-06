الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يحذر لاعبى الأهلى من الغرور.. وجوميز يراهن على جماهير الزمالك

كولر
كولر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى مرانه الأخير، مساء الغد، فى العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا لمواجهة الزمالك، الجمعة، فى نهائى كأس مصر نسخة ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، على ملعب الأول بارك.

وطالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، بفرض السرية على المران الأخير؛ من أجل منع أى محاولات من الزمالك، للتعرف على تشكيل وخطة المباراة المرتقبة.

وألقى محاضرة مطولة على اللاعبين فى فندق الإقامة، عرض خلالها ملخصات لـ٤ مباريات للزمالك مع تحليل طريقة لعب المنافس، قبل التوجه إلى ملعب المباراة الذى يستضيف اللقاء.

وكشف مصدر عن أن المدير الفنى حذر اللاعبين من خطورة التسليم لشعور التفوق الأهلاوى فى مباريات القمة قياسًا على بعض المعطيات، وأن كرة القدم لا تعترف بهذا الأمر، خاصة أنها تعطى من يستحق فقط.

من جانب آخر، فرض البرتغالى خوسيه جوميز، مدرب الزمالك، سياجًا من السرية على تدريبات الفريق، ورفض الكشف للاعبين أنفسهم عن معالم التشكيل الذى سيخوض به اللقاء من أجل الحفاظ على الروح والإصرار والحماس بين اللاعبين حتى اللحظة الأخيرة.
وحرص محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق، على عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللاعبين فى الساعات الماضية لتحفيزهم والشد من أزرهم، ومطالبتهم بالتركيز الكامل فى لقاء الجمعة.

وأوضح أن المباراة فرصة لتعويض الجماهير عن غياب البطولات فى الفترة الماضية ورد الاعتبار أمام الأهلى، وشدد عليهم أنه من الضرورى استغلال حضور الجماهير بأعداد كبيرة من أجل إسعادهم.

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