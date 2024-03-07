الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل قمة كأس مصر في الرياض.. 5 لاعبين مثلوا الأهلي والزمالك

الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك

شهدت قائمتا ناديي الأهلي والزمالك استعدادًا لخوض المباراة النهائية في بطولة كأس مصر موسم 2022 – 2023 على ملعب الأول بارك في الرياض عاصمة السعودية، تواجد 4 لاعبين لأول مرة بقميص الغريم وهم إمام عاشور في الأهلي، و3 لاعبين في الزمالك، وهم أحمد حمدي، وناصر ماهر، وعبدالله السعيد، والثلاثي انضموا إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

إمام عاشور

مثله مثل كهربا تمامًا إذ خرج من الزمالك في يناير 2023 بغرض خوض نفس التجربة الاحترافية المختلفة، وانضم إلى نادي ميتيلاند الدنماركي لكنها لم تكتمل، وانتهت بانتهاء الموسم في الدنمارك ليعيده الأهلي إلى مصر من جديد في يوليو 2023. 

أحمد حمدي

وفي بادئ الأمر حين خرج من الأهلي انتقل إلى نادي الجونة في يناير 2019 على سبيل الإعارة، وبعد انتهائها انضم إلى الجونة بشكل نهائي في سبتمبر، وبعدها خرج للاحتراف الخارجي لكن ليس أوروبيا إذ انضم إلى نادي مونتريال الأمريكي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في فبراير 2021 بعدها في يناير 2022 تحولت الإعارة إلى انتقال نهائي.  

ناصر ماهر

 قبل انضمامه إلى الزمالك لعب لنادي مودرن فيوتشر قادمًا من الأهلي في سبتمبر 2021. 

عبدالله السعيد

حين خرج من الأهلي انتقل إلى نادي كوبيون بالوسيورا الفنلندي على سبيل الإعارة في أبريل 2018، وبعده بـ4 شهور فقط انضم إلى نادي الأهلي السعودي، وفي يناير 2019 انتقل إلى صفوف نادي بيراميدز.

ياسر إبراهيم

هناك لاعب آخر مثل الأهلي والزمالك لكنه مستبعد من قائمة الأهلي بسبب تعرضه للإصابة هو ياسر إبراهيم.

قبل انضمامه إلى الأهلي في يناير 2019 قادمًا من نادي سموحة. 

كان سموحة قد استعاره من الزمالك في يناير 2015، وفي أغسطس 2016 تحولت الإعارة إلى بيع نهائي.

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قائمة الأهلي

القائمة التي اختارها السويسري مارسيل كولر لخوض المباراة النهائية في كأس مصر، هي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير محمود الزنفلي مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعه ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول وعمر كمال عبدالواحد وكريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور. ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: أنتوني موديست ومحمود كهربا.

قائمة الزمالك

أما القائمة التي اختارها البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، فهي:

في حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمود علاء، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزناري، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، محمد شحاتة، أحمد حمدي، سيد عبدالله "نيمار"، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، أحمد مصطفى "زيزو"، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، مصطفى شلبي، يوسف أوباما.

في الهجوم: سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينولا.

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