رغم أنه الأكثر فوزًا على الأبيض بالكأس.. الأهلى يبحث عن مكسب أمام الزمالك تأخر 17 عامًا

تاريخ طويل من البطولات، حققه الأهلى والزمالك فى كأس مصر قبل مباراتهما معًا غدًا الجمعة، فى النسخة الـ91، وهيمن القطبان على أغلب بطولات كأس مصر، حيث يملك الأهلى فى دولاب بطولاته 38 لقبًا لبطولة كأس مصر، ويسعى لتحقيق اللقب التاسع والثلاثين، فيما حقق الزمالك لقب الكأس 28 مرة، ويسعى لتحقيق لقب البطولة التاسع والعشرين.

تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك فى بطولة كأس مصر

سبق وأن تقابل الأهلى والزمالك فى بطولة كأس مصر 32 مرة، فى كل أدوار البطولة، وحقق الأهلى الفوز على الزمالك 16 مرة، فيما حقق الفارس الأبيض الفوز على المارد الأحمر 11 مرة، وانتهت 5 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

ويعد الأهلى هو حامل لقب بطولة كأس مصر الأخير، بعد الفوز على بيراميدز فى المباراة التى جمعت بينهما فى نهائى كأس مصر، 2021/2022، بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما حقق الزمالك الفوز على الأهلى فى آخر 3 مباريات جمعت الفريقين فى نهائى الكأس، ويعود آخر فوز للأهلى على الزمالك فى الكأس، لبطولة 2006/2007، أى أن الأهلى لم يحقق الفوز على الزمالك بكأس مصر منذ 17 عامًا.

وواجه الأهلى نظيره الزمالك 20 مرة فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، وحقق المارد الأحمر البطولة 9 مرات، فيما حقق الزمالك نفس العدد من الألقاب عندما واجه الأهلى فى المباراة النهائية، وتقاسم الفريقان اللقب مرتين.

ويعود أكبر فوز حققه الأهلى على الزمالك بنتيجة 5/ صفر، عندما تقابلا موسم 1936/1937، فيما يعد فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 6/ صفر هو الأكبر فى تاريخ مواجهته مع المارد الأحمر وتحقق ذلك فى موسم 1943/1944.

جوائز مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

تحظى مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بأهمية كبرى، وتم رصد جوائز تاريخية لهذه المباراة، حيث يحصل الأهلى والزمالك على 200 ألف دولار نظير المشاركة فى المباراة النهائية بواقع 100 ألف دولار لكل فريق.

كما يحصل الفريق الفائز بالمباراة على 350 ألف دولار، بالإضافة لـ500 ألف دولار مقدمة من هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة تركى آل الشيخ، كما يحصل الفريق الخاسر على 150 ألف دولار.

فيما يحصل أفضل لاعب فى المباراة على جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

يتم اللجوء للوقت الإضافى على شوطين بواقع 15 دقيقة لكل شوط فى حال انتهاء المباراة بالتعادل، فيما يتم الاحتكام لركلات الترجيح فى حال استمرار التعادل بالوقتين الأصلى والإضافى للمباراة.