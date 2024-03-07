كأس مصر|الأهلي يتوجه لخوض المران الختامي استعدادًا للزمالك

غادر الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، منذ قليل، فندق الإقامة في طريقه لخوض مرانه الختامي بالرياض، استعدادًا لمباراة الزمالك التي تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، على ملعب الأول بارك في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، في تمام السابعة والنصف مساء بعد غد الجمعة، الموافق 8 مارس الجاري، على ستاد الأول بارك، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر نسخة (2022/2023)

تنقل قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، عبر شبكة قناتي أون تايم سبورت وMbc مصر، فقط لاغير، حسبما أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر القناتين، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والمحليين العالميين مثل البرتغاليين مانويل جوزيه أسطورة التدريب الأسبق للأهلي ومواطنه جوزيه مورينيو.

كان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد ظهر اليوم، وخلاله تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقمًا من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.

وتم التأكيد على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

ويملك النادي الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس مصر برصيد 38 لقبًا، مقابل 28 للزمالك.