الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لقمة الزمالك.. ونظام غذائى خاص للاعبين

تدريبات الأهلى
تدريبات الأهلى

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى مرانه الختامي بالرياض في السادسة مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة الزمالك غدا في نهائي كأس مصر.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل التوجه لخوض المران؛ لمناقشة عدد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة التي تقام مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الجهاز المعاون، لمناقشة الترتيبات الفنية المتعلقة بالتجهيز للمباراة.

كانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية ظهر أمس الأربعاء، وخاض الفريق مرانه الأول على ملعب المباراة.

نظام غذائى خاص للاعبى الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر 

من جانبه، قال الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية بالجهاز الفني للفريق، إنه وضع برنامجا غذائيا خاصا للاعبين قبل مواجهة الزمالك.

وأوضح أن البرنامج الغذائي يتضمن مجموعة من الڤيتامنات والمعادن التي تساعد على سرعة الاستشفاء وتقليل فرص التعرض للتقلصات والإصابات.

وأشار إلى أن العناصر التي تم اعتمادها ضمن البرنامج الغذائي تسهم في قوة التحمل والتعامل مع ضغط المباريات ومنها النظام الغذائي المقاوم للإصابات Anti inflammatory diet، وذلك بالتنسيق مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

ويلتقي الأهلي فريق الزمالك مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

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