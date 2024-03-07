الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يُحذّر من "نغمة التفوق".. ويكشف ملامح تشكيل الأهلى لنهائى الكأس

كولر مع اللاعبين
كولر مع اللاعبين

قال مصدر داخل الفريق الأول بنادي الأهلي، إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، حذر اللاعبين من خطورة أن البعض يحاول الترويج لفكرة التفوق الأهلاوي في مباراة القمة  قياسًا ببعض المعطيات، لكن كرة القدم لا تعترف بهذا الأمر خاصة أنها تعطي لمن يستحق فقط.

عقد كولر محاضرة مطولة مع اللاعبين في فندق الإقامة عرض فيديو 4 مباريات للزمالك المتضمن طريقة لعب المنافس قبل التوجه إلى ملعب المباراة الذي يستضيف اللقاء.

وتضمنت المحاضرة تأكيد مارسيل كولر للاعبيه، أن المنافس لن يعتمد على طريقة لعب واحدة فى المباراة خاصة أنه يقوده جهاز فنى جديد وهو ما وضح فى المباراتين الماضيتين.

 وأضاف المصدر أن كولر شدد في محاضرته أن المنافس فريق كبير ولديه جماهير أيضًا ولاعبون جيدون، خاصة في الخط الهجومي، لذا يجب أن يكون هناك حذر شديد فى تلك النقطة.

وحرص كولر على منح جرعات تدريبية خاصة للاعبه عمر كمال عبدالواحد لإمكان مشاركته فى مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيسر حسب مجريات المباراة.

واستقر كولر على التشكيل الذي سيخوض به المباراة ويتكون من: مصطفى شوبير ومعه محمد هانى ورامى ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول وعمرو السولية ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسى تاو وحسين الشحات وانتونى موديست.

ويميل كولر للدفع بالثنائى عمرو السولية ومروان عطية خلف إمام عاشور لخلق ستارة دفاعية لمواجهة عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد مصطفى زيزو وشيكابالا.

كولر يطالب بفرض السرية على مران الأهلي

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الخميس الرياض استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها غدًا الجمعة بملعب الأول بارك فى نهائى كأس مصر نسخة 2022-2023.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، فرض السرية علي المران الأخير من أجل منع أي محاولات من قبل الزمالك لمراقبة  تشكيل وخطة المباراة المرتقبة.

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