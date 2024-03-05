كولر يعلن حالة الطوارئ داخل الأهلى ويحدد برنامج الفريق فى السعودية

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي حالة الطوارئ القصوي داخل صفوف الفريق قبل السفر إلى السعودية لخوض مواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

ويخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم بإستاد مختار التتش قبل أن تغادر البعثة إلى العاصمة السعودية الرياض في العاشرة من صباح غد الأربعاء على متن طائرة خاصة.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات اليوم بإستاد مختار التتش بعد الراحة السلبية التي منحها للاعبيه طبقا للبرنامج الموضوع عقب لقاء يانج أفريكانز التنزاني.

وسوف يتدرب الفريق علي ملعب الأول بارك مساء اليوم نفسه وهو الإستاد الذي يستضيف المواجهة بينما سيكون تدريب الأهلي الأخير على ملعب فرعي في السابعة من مساء الخميس يسبقه مؤتمر صحفي لمارسيل كولر المدير الفني ومحمد هاني قائد الفريق.

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين طالبهم بضرورة غلق أي ملف والتركيز في مواجهة الزمالك فقط كما أعد أعضاء الجهاز الفني المعاون تقريرا كاملا عن الزمالك.

وسوف يقوم كولر بتحفيظ اللاعبين خطة المباراة من خلاله وأهمها منطقة الوسط القوية في المنافس وصناعة اللعب خلال التدريبات الحالية وتجهيز عمر كمال عبد الواحد ليكون أحد الخيارات البديلة لمواجهة الأزمة الدفاعية خاصة مع إصابة ياسر إبراهيم وعدم جاهزية محمود متولي.

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لنهائي كأس مصر

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته صباح أمس الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة مع بداية فقرات المران، تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال.

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، فقرات تدريبية بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، على هامش فقرات المران الجماعي.

واختتم مارسيل كولر المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل في السعودية.