رسميًا انتهاء مباراة الأزمة.. تأجيل لقاء الأهلي وإنبي بدوري نايل

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، الموافقة على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، بتأجيل مباراة الأهلي وانبي بالدورى المصري (دوري نايل في نسخته الحالية 2023/2024).

وكان من المفترض إقامة مباراة الأهلي وإنبي، يوم 15 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة دوري نايل، على ستاد القاهرة الدولي، إلا أن رفض التوأم إقامة أي مباراة للفراعنة، خلال معسكر أجندة مارس الدولية الفترة المقبلة، دفع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، لتأجيل المباراة لوقت لاحق، وذلك حرصا، على مصلحة المنتخب وتوفير جميع الظروف الملائمة لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر المقبل، مع قيام إدارة المسابقات بتحديد الموعد البديل.

وبتأجيل مباراة الأهلي مع إنبي، أصبح المارد الأحمر يمتلك 8 مواجهات مؤجلة، مع احتمالية تأجيل مواجهات أخرى للأحمر في حالة بلوغ الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة الموسم الجاري (2023/2024).

وكان المارد الأحمر، تمكن من خطف بطاقة العبور لربع نهائي الأميرة السمراء، بعدما جاء على قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر إقامة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الثلاثاء المقبل الموافق 12 مارس الجاري، على أن تقام منافسات ذهاب الدور ذاته أحد يومي 29 أو 30 من الشهر نفسه، بينما تقام مواجهات الإياب أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل.