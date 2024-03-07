الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر وتردد القنوات الناقلة نايل سات

ترتفع معدلات البحث عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والمرتقب من جماهير القلعة البيضاء والمارد الأحمر خاصة أنها تقام في السعودية، ونعرض في التقرير التالي موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات المتوقع نقلها للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

تقام مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي والزمالك غدًا الجمعة 8 مارس 2024  في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر؛ على أرض استاد الأول بارك بمدينة الرياض في السعودية. 

تشاهدون مباراة الأهلي والزمالك بالتوقيتات التالية أيضا الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 5:30 مساء بتوقيت المغرب. 

جوائز نهائي كأس مصر

يحصد الفريق الفائز بالمركز الأول في مباراة نهائي كأس مصر على 350 ألف دولار، أما الفريق الثاني يحصل على 150 ألف دولار، ويحصل كلا الفريقين على 100 ألف دولار نظير المشاركة في المباراة.

وتم إضافة جائزة أخرى  قيمتها 500 ألف دولار، ويحصل أفضل لاعب في المباراة على 50 ألف دولار.

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك 

يمكن مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر من خلال مجموعة قنوات اون تايم سبورت وعلى قناة mbc مصر.

تردد قناة mbc مصر على القمر الصناعي نايل سات 

  • التردد: 11470.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطا ⅚
  • الاستقطاب: عمودي.

تردد آخر للقناة على القمر الصناعي نايل سات 

  • التردد: 12015.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطا: ⅚.

تردد قنوات اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات 

  • تردد قناة أون تايم سبورت 1
  • التردد 11861
  • الاستقطاب رأسي
  • معدل الترميز 27500
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون سبورت 2 

  • التردد: 11449
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
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