الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد نهائي كاس مصر بين الاهلى والزمالك والقنوات الناقلة للمباراة

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك الحدث الأكبر المنتظر من جماهير القلعة البيضاء  والمارد الأحمر والمنتظر عقد مباراتهم في مارس القادم في السعودية. 

ننشر في التقرير التالي موعد نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك والتفاصيل الكاملة عن المباراة المنتظرة والقنوات الناقلة للمباراة. 

مباراة الاهلى والزمالك 

تقام مباراة نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك يوم الجمعة 8 مارس 2024 على ارض ملعب الاول بارك في مدينة الرياض بالسعودية. 

 

تنطلق مباراة نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 10:00 مساء بتوقيت الإمارات والـ 6:00 مساء بتوقيت المغرب.

 

جوائز مباراة الاهلى والزمالك 

في نهائي كاس مصر يحصل الفائز  كلا الفريقين الاهلى والزمالك على 100 ألف دولار نظير المشاركة في المباراة، أما صاحب المركز الأول يحصل على جائزة مالية قدرها 350 ألف دولار، في حين يحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة مالية قدرها  150 ألف دولار، وتم إضافة جائزة أخرى  قيمتها 500 ألف دولار، ويحصل أفضل لاعب في المباراة على 50 ألف دولار.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك 

من المتوقع أن يتم عرض مباراة نهائي كاس مصر بين الاهلى والزمالك من خلال مجموعة قنوات اون تايم سبورت وقنوات SSC الرياضية السعودية وتردداتهم كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات 

التردد 11861

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6 

تردد قناة أون سبورت 2 على االقمر الصناعي نايل سات

التردد: 11449

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة SSC  الرياضية السعودية على القمر الصناعية نايل سات 

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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