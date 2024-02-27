الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم.. الأهلى أمام الزمالك فى نهائى سوبر الكرة الطائرة "رجال"

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء فى إطار نهائى السوبر المحلى للموسم 2023/2024 على صالة نادى اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

تأهل فريق الزمالك إلى النهائي بالفوز على بتروجت بنتيجة 3/0، بينما نجح الأهلي في التأهل بالتفوق على الطلائع.

بنتيجة 3/1 في مواجهتي أول أمس الأحد، حيث يتنافس في السادسة مساء على البرونزية فريقا بتروجت والطلائع.

ونجح كلا الفريقين الأهلي والزمالك في التأهل مؤخرا إلى المربع الذهبي في الدوري الممتاز الذي يقام بنظام الـ " بلاي أوف ".

ويشهد اللقاء حضور جماهيري عن طريق شركة تذكرتي، حيث تم طرح تذاكر نهائيات السيدات والرجال قبل انطلاق المنافسة مباشرة.

ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخراً على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذي سيُعقد في أغسطس المقبل.

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بسوبر سيدات الطائرة

توج الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، بلقب السوبر المحلي لموسم 2023 / 2024، وذلك بعدما تخطى نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/22
22/25
13/25
25/19
10/15
وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/0 في إطار دور نصف النهائي، بينما تأهل النادي الأهلي بالفوز على الصيد بنفس النتيجة.

إلاتحاد المصري للكرة الطائرة الاهلى الزمالك الدوري الممتاز رجال الكرة الطائرة إتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة

مواد متعلقة

الليلة.. الأهلى أمام الزمالك فى نهائى سوبر سيدات الطائرة

الأكثر قراءة

رسالة سرية.. ماذا قال الإسرائيلييون لنظرائهم في مصر عن الوضع في رفح؟

عاجل.. بيان مهم من وزارة الداخلية حول شهادات تحركات العمالة الموسمية فى الحج

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

عاجل| توجيه مهم من "النقل" بشأن عمل شركة الطرق والكبارى

أسعار اللحوم فى تراجع مع ضخ كميات كبيرة من «المستوردة» وانخفاض الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى بالعشرات فى القصف الإسرائيلى المتواصل على غزة لليوم 144 تواليًا

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل