اليوم.. الأهلى أمام الزمالك فى نهائى سوبر الكرة الطائرة "رجال"

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء فى إطار نهائى السوبر المحلى للموسم 2023/2024 على صالة نادى اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

تأهل فريق الزمالك إلى النهائي بالفوز على بتروجت بنتيجة 3/0، بينما نجح الأهلي في التأهل بالتفوق على الطلائع.

بنتيجة 3/1 في مواجهتي أول أمس الأحد، حيث يتنافس في السادسة مساء على البرونزية فريقا بتروجت والطلائع.

ونجح كلا الفريقين الأهلي والزمالك في التأهل مؤخرا إلى المربع الذهبي في الدوري الممتاز الذي يقام بنظام الـ " بلاي أوف ".

ويشهد اللقاء حضور جماهيري عن طريق شركة تذكرتي، حيث تم طرح تذاكر نهائيات السيدات والرجال قبل انطلاق المنافسة مباشرة.

ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخراً على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذي سيُعقد في أغسطس المقبل.

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بسوبر سيدات الطائرة

توج الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، بلقب السوبر المحلي لموسم 2023 / 2024، وذلك بعدما تخطى نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/22

22/25

13/25

25/19

10/15

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/0 في إطار دور نصف النهائي، بينما تأهل النادي الأهلي بالفوز على الصيد بنفس النتيجة.