الاتحاد الإنجليزى يتهم نوتنجهام فورست ومدربه بالإساءة لحكم مباراة ليفربول

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي نوتنجهام فورست وستيفن ريد مدرب الفريق بسوء السلوك تجاه الحكم بول تيرني بعد الخسارة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم السبت الماضي.



وحصل ستيفن ريد على بطاقة حمراء بعد نزوله إلى أرض الملعب للاعتراض على الحكم في نهاية المباراة، التي خسرها نوتنجهام فورست بهدف داروين نونيز في الوقت بدل الضائع.



وكشف مارك كلاتنيبرج محلل التحكيم بنادي نوتنجهام أن تيرني ارتكب خطأ في الوقت بدل الضائع، عندما منح الكرة لليفربول في منطقة جزائه بعد قراره بإيقاف هجمة لصالح نوتنجهام بسبب إصابة إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول في رأسه.



ويواجه مدرب نوتنجهام اتهاما بالإساءة إلى الحكم لفظيا والتصرف بطريقة غير لائقة بعد طرده، بينما اتهم النادي الإنجليزي بالفشل في السيطرة على تصرفات لاعبيه والجهاز الفني.



ويبقى أمام نادي نوتنجهام فورست مهلة تنتهي يوم 13 مارس الجاري للرد على هذه الاتهامات.



ولن يدير تيرني أي مباراة في الجولة القادمة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبدلا من ذلك تم اختياره ضمن حكام غرفة تقنية الفيديو (فار) لمباراة أرسنال ضد ضيفه برينتفورد يوم السبت.



من جانبه، أوضح كلاتينبرج في تصريح بثته إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "إذا أوقف الحكم المباراة عليه أن يعيد الكرة للفريق الذي كان مستحوذا، وكان نوتنجهام في هذه الحالة".



وأوضح "الحكم أعطى الكرة لحارس مرمى ليفربول ليسجل فريقه بعدها مباشرة هدف الفوز، وهو ما يفسر حالة الغضب الشديدة في النادي".

اقرأ أيضا.. عاجل.. يورجن كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة نوتنجهام