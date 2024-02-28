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رياضة

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي

راشفورد
راشفورد

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تشكيل الفريق الذي سيواجه نوتنجهام فورست في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتضن ملعب "سيتي جراوند" مباراة نوتنجهام فورست أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: ليندلوف - فاران - دالوت - سفيان أمرابط

خط الوسط: كاسيميرو - سكوت ماكتوميناي - برونو فيرنانديز - أنتوني - أليخاندرو جارناتشو

خط الهجوم: ماركوس راشفورد 

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