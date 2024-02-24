السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يخسر بهدف قاتل أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد وفولهام
مانشستر يونايتد وفولهام

سقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام ضيفه فولهام بنتيجة 2/1 مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فولهام بهدف كالفين باسي في الدقيقة 65، وأدرك هاري ماجواير هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89.

وبعد مرور سبع دقائق من الوقت بدل الضائع سجل أليكس إيوبي هدف الفوز القاتل للضيوف، لينتزع الفريق اللندني ثلاث نقاط ثمينة للغاية.

أحبط مانشستر يونايتد جماهيره في مدرجات ملعب أولد ترافورد حيث أوقفت هذه الخسارة سلسلة أربعة انتصارات متتالية ليتجمد رصيد الفريق عند 44 نقطة في المركز السادس.

أما فولهام فقد حقق فوزه التاسع في الدوري هذا الموسم رافعا رصيده إلى 32 نقطة ليقفز للمركز الثاني عشر.

كما تعثر برايتون بالتعادل مع ضيفه إيفرتون بنتيجة 1/1.

تقدم إيفرتون بهدف سجله جاراد برانثوايت في الدقيقة 73، بينما أحرز لويس دانك هدف التعادل لبرايتون في الدقيقة 95.

اكتفى برايتون بتعادل رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، ليفرط في فوزه الأول بعد أربعة تعادلات وأربع هزائم.

وكان برايتون أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بيلي جيلمور في الدقيقة 81.

وفي مباراة أخرى فاز أستون فيلا على ضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 2/4.

سجل أولي واتكينز ودوجلاس لويز "ثنائية" وليون بايلي أهداف أستون فيلا في الدقائق 4 و29 و39 و61، بينما سجل موسى نياكاتيه ومورجان وايت هدفي الضيوف في الدقيقتين 45+4 و48.

رفع أستون فيلا رصيده إلى 52 نقطة ليعزز تواجده في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.

كما فاز كريستال بالاس على ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف سجلها كريس ريتشاردز وجوردان آيو وجون فيليب ماتيتا من ركلة جزاء في الدقائق 68 و71 و79.

قفز كريستال بالاس بهذا الفوز للمركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، بينما يقبع بيرنلي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

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