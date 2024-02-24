في غياب هويلوند.. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام فولهام بالدوري الانجليزي

كشف إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره فولهام ضمن لقاءات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج.

ويقود ماركوس راشفورد هجوم مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، فيما يشارك أوماري فورسون للمرة الأولى في تشكيل الفريق.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافائيل فاران، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف.

وسط الملعب: كاسميرو، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد، أوماري فورسون.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "ألتاي بايندير، جوني إيفانز، ويلي كامبوالا، سفيان أمرابط، توبي كولير، سكوت ماكتومناي، كريستيان إريكسن، أنتوني، أماد ديالو".

ويغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كلًا من: "راسموس هويلوند، تايلير مالاسيا، أنطوني مارسيال، ليساندرو مارتينيز، ماسون ماونت، لوك شاو، آرون وان بيساكا" وجميعهم للإصابة.

ويتطلع مانشستر يونايتد لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الجولات الماضية، وحصد الانتصار ومواصلة التقدم نحو المنافسة على المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما يرغب فريق فولهام في إيقاف سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد وتحقيق فوز يرفع الروح المعنوية للفريق ويعيده للانتصارات بعد الخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام فريق أستون فيلا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فريق فولهام بالمركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.