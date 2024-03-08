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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجلته أمس الخميس، ووصل سعر الفراخ البيضاء للمستهلك 94 جنيه وقد ترتفع قليلاً في بعض المناطق الأخرى، و تعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024. 

 

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة استقرار سعري عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء  86 جنيه، وتصل إلى المستهلك أسعار الفراخ البيضاء بسعر يتراوح بين 94 جنيه 97 جنيه. 

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بورصة الدواجن اليوم

سجل أسعار الفراخ الساسو:  102جنيه في بورصة الدواجن.

سجل سعر امهات بيضاء: 80 جنيه في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت  ابيض: 30 جنيه. 

سعر كتكوت  ساسو:  13 جنيه.

كتكوت أبيض قطعان     24.25 جنيه      

كتكوت ساسو      12 جنيه    

كتكوت ساسو بيور 13 جنيه    

كتكوت بلدي 8.50 جنيه  

كتكوت هجين      10 جنيه    

كتكوت جيل ثاني  12 جنيه    

كتكوت روزي بيور      14 جنيه

كتكوت الوطنية    35.50 جنيه             

كتكوت الوادي     34 جنيه           

كتكوت نيوهوب    35 جنيه           

كتكوت الفيروز    32 جنيه           

كتكوت مكه المكرمة      33 جنيه           

كتكوت رواد النيل 35 جنيه

كتكوت بلدى حر: 8.75  جنيه. 

كتكوت بلدى مشعر: 9.00 جنيه 

كتكوت بلدى هجين: 9.50جنيه 

كتكوت روزي تسمين: 18.50 جنيه 

كتكوت روزي فيومي:   15.75 جنيه

كتكوت جميزة: 16.75 جنيه. 

كتكوت ساسو شيفر بيور: 15.25 جنيه. 

كتكوت ابيض فوق 42 جرام: 28.00 جنيه 

أسعار البط اليوم          

  • بط مولار    35.00 جنيه.
  • بط تسمين: 23.00 جنيه.
  • بط فرنساوى: 23.00
  • بط شريفان : 23.25 جنيه.
  • بط المانى:23.50 جنيه.

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