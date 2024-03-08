الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الصين تدعو إلى دعم حل سياسى لحرب السودان

السودان
السودان

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن "الصين دعت إلى دعم حل سياسي لصراع السودان"، مؤكدة أنه "لا بد للمجتمع الدولي أن يعمل معًا للوصول إلى تسوية سياسية وإحلال السلام في أقرب وقت في السودان".

وطالبت الصين، وفقًا للوكالة، الأطراف المعنية بـ"العمل على خفض التصعيد في السودان في أسرع وقت ممكن، وتهيئة الظروف لمحادثات سلام، وكذلك مواصلة زيادة المساعدات الإغاثية للسودان ودول المنطقة".

كما طالبت بـ"ضرورة احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، وتجنب فرض حلول من الخارج".

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