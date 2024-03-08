سيطرة النجوم الشعبيين على تترات مسلسلات رمضان.. ماذا سيقدمون؟

في موسم دراما رمضان المقبل رمضان 2024، والذي يحل بعد بضع أيام، يسيطر نجوم الغناء الشعبى على تترات المسلسلات، إذ اختار صناع المسلسلات ثلاث مطربين يقدمون تترات بداية مسلسلاتهم.

عبد الباسط حمودة في مسلسل “المعلم”

ومن المتوقع أن يقدم النجم الشعبي عبد الباسط حمودة "حكمدار الأغنية الشعبية" تتر مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفي شعبان، والمقرر عرضه حصريًا على قناة الحياة في شهر رمضان 2024، وكذلك على منصة “Watch it” الرقمية.

وتدور قصة مسلسل “المعلم” في إطار الدراما الاجتماعية، ويظهر فيه النجم مصطفى شعبان في دور تاجر سمك (حامد)، وهو يعيش مع أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات كثيرة مع تجار السوق الكبار، وعليه أن يتصدى لها وإلا سيهلك.

وإلى جانب النجم مصطفى شعبان يشارك بطولة عمل مسلسل “المعلم” العديد من الفنانين البارزين ومنهم سهر الصايغ وهاجر أحمد وأحمد بدير وانتصار ومحمود الليثي وأحمد فؤاد سليم وأحمد بدير ومحمد العمروسي وسلوى عثمان ومنذر رياحنة ومحمود الليثي مرة أخرى وأحمد عبد الله محمود وطارق النهري وعلاء زينهم، العمل من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري وإخراج مرقس عادل، ويأتي هذا المشروع برعاية شركة سينرجي للإنتاج.

رضا البحراوي في ملسل “المحارب”

كذلك انتهى أيضًا المطرب الشعبي ذو الجماهيرية الواسعة رضا البحراوى من تسجيل تتر مسلسل محارب وهو بطولة النجم حسن الرداد، والأغنية من كلمات عمرو قطب، وألحان حسين زكريا، وتوزيع نوار البحيرى.

أما عن بطولة مسلسل “محارب” فهي لكل من النجوم حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير والمسلسل من إخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

أحمد شيبه في مسلسل “حق عرب”

أما المطرب الشعبى أحمد شيبه فهو من المتوقع أن يقدم في رمضان هذا العام تتر مسلسل حق عرب وهو من بطولة النجم أحمد العوضى، وسيكون التتر بعنوان "مضحوك عليه" والأغنية هي من كلمات سامح الكومي، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع محمد جابر، ومن المقرر عرض المسلسل حصريًا على قناة ON خلال شهر رمضان 2024، ومنصة “WATCH IT” الإلكترونية.