في يوم المرأة العالمي 2024.. تمارين يومية للنساء فوق سن الأربعين

تواجه العديد من النساء بعد سن الأربعين تغيرات في نمط التمثيل الغذائي لديهن مما يعني أن المزيد من السعرات الحرارية قد يتم تخزينها على شكل دهون بدلًا من تحويلها إلى طاقة ولمعالجة هذا التغيير,

و في يوم المرأة العالمي 2024، نرصد أفضل التدريبات للنساء فوق سن الأربعين، لمواجهة تغيرات الهرمونات والتمثيل الغذائي، ويتعين على المرء إجراء تغييرات مناسبة في نظامه الغذائي وممارسة التمارين الرياضية لتجنب تراكم الدهون حول البطن وأجزاء أخرى من الجسم، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "hindustan times".

يوم المرأة العالمي 2024: تمارين يومية للنساء فوق سن الأربعين

أفضل التدريبات للنساء فوق سن الأربعين



1. تدريبات القوة:

رفع الأثقال يقوي عضلاتك فهو يساعد العضلات على حرق السعرات الحرارية، وسيكون هناك المزيد من السعرات الحرارية التي ستتمكن من حرقها، فهو يبقيها قوية ويمنع مشاكل التحكم في المثانة، ويحافظ على لياقتك ويمنع فقدان الذاكرة.

2. السباحة:

السباحة هي تمرين جيد جدًا خاصة للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل، لأن طفو الماء يدعم وزن الجسم.

3. اليوجا والتاي تشي:

الجميع على دراية بفوائد اليوجا لأنها تساعد على استرخاء الجسم والعقل، التاي تشي عبارة عن سلسلة من الحركات الرشيقة التي تنتقل من حركة إلى أخرى وتركز على تحسين توازنك، وهي مناسبة للأشخاص من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

4. تمارين كيجل:

تعمل على تقوية عضلات قاع الحوض التي تدعم المثانة والتي بدورها تمنع مشاكل المثانة وسلس البول. ما عليك سوى الضغط على العضلات كما لو كنت تمنع مرور البول.

5. المشي:

لا عذر لك في عدم القيام بذلك، إنه تمرين بسيط وقوي وفعال، كل ما تحتاجه هو الأحذية وقليل من قوة الإرادة.