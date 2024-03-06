الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معهد الفلك يحتفل بـ"يوم المرأة العالمي".. وتوفير منح للماجستير والدكتوراة

يوم المرأة العالمي
يوم المرأة العالمي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تنظيم ندوة بعنوان "يوم المرأة العالمي في الفلك"، اليوم الأربعاء، احتفالًا بيوم المرأة، بالتعاون مع الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، واللجنة الوطنية لعلوم الفلك، والجمعية العلمية للفلك، ولجان التعليم والتوعية بالاتحاد الدولي الفلكي.

وقال المعهد في بيان له، اليوم، إن الندوة تأتي "في إطار احتفال الاتحاد الدولي الفلكي IAU  ومكتب الفلك للتوعية IAU Office for Astronomy Outreach باليوم العالمي للمرأة والفتيات في الفلك من 11 فبراير إلى 8 مارس من كل عام. 

وأضاف المعهد في بيانه أن الاحتفال يهدف إلى إبراز دور المرأة في العلوم بشكل عام، وفي الفلك بشكل خاص، وتشجيع النساء والفتيات على الدخول لمجالات الفلك وعلوم الفضاء، إلى جانب مجالات التكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وسوف تُسلط الندوة الضوء على الإنجازات الرئيسية للاتحاد الدولى للفلك في دعم  المرأة، وتشجيعها  لتتقدم فى هذا المجال من خلال توفير منح للفتيات لتطوير دراستهم  والسفر لإنهاء الماجستير والدكتوراه، وتوفير فرص للتدريب لرفع كفاءة الفتيات ومنح جوائز لتشجيع المتميزات.

وتهدف الندوة إلى توضيح أهم المشاكل والتحديات أمام المرأة في هذه المجالات، حسبما أكد المعهد، مضيفًا أن "الندوة تشهد مشاركة باقة من العلماء والباحثات المتميزات بمجال الفلك وعلوم الفضاء والفيزياء الجوية من جامعة القاهرة - الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء- جامعة جنوب الوادي - والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

يوم المرأة العالمي يوم المرأة الفلك الاتحاد الدولي الفلكى علوم الفضاء

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